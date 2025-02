Jovem de 16 anos mente para os pais e desaparece após encontro misterioso, em Franca Imagens de câmeras de segurança mostram Maria Luiza com um homem desde a noite anterior ao dia do sumiço Cidade Alerta Interior SP|Do R7 22/01/2025 - 12h31 (Atualizado em 22/01/2025 - 13h07 ) twitter

Uma adolescente de 16 anos desapareceu no último dia 18, na cidade de Franca, interior de São Paulo.

Maria Luiza saiu de casa na noite do dia anterior, dizendo aos pais que iria encontrar uma amiga. Mas, de acordo com imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento e da via pública, ela foi se encontrar com um rapaz, com quem também apareceu na manhã do dia do sumiço.