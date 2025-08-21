Advogado morre em acidente após caminhão passar sobre carro em São José do Rio Preto (SP) Rodovia foi interditada por risco de vazamento de ácido sulfúrico após colisão com carretas Cidade Alerta Interior SP|Do R7 21/08/2025 - 20h48 (Atualizado em 21/08/2025 - 20h48 ) twitter

Um grave acidente ocorreu na rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto (SP), quando um caminhão passou por cima de um carro após o motorista cochilar ao volante. O advogado Glaucio Rogério Gonçalves, único ocupante do carro, morreu no local. O acidente envolveu ainda três carretas e causou a interdição da via devido ao risco de vazamento de ácido sulfúrico.