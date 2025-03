Agência bancária na Avenida Independência é furtada Câmeras de segurança estão sendo analisadas pela polícia para identificar os criminosos Cidade Alerta Interior SP|Do R7 18/03/2025 - 11h38 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h38 ) twitter

A Polícia Civil está investigando um furto ocorrido em uma agência bancária, na Avenida Independência em Ribeirão Preto (SP). O crime, que aconteceu na manhã do último dia 17, resultou no roubo de mais de R$42 mil.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a porta de entrada arrombada. Câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar os criminosos.

A instituição SICOOB (Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil) lamentou o ocorrido e está colaborando com as investigações.