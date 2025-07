Após reportagem do Cidade Alerta, foragido se entrega à polícia Criminoso, conhecido como “Joia Rara”, é acusado de matar André Reis de Oliveira Cidade Alerta Interior SP|Do R7 22/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 22/07/2025 - 19h57 ) twitter

Lucas Daniel, conhecido como “Joia Rara”, se entregou à polícia após a repercussão de uma reportagem exibida pela RECORD no programa Cidade Alerta. Acusado de matar André Reis de Oliveira, um homem com esquizofrenia, Lucas foi alvo de pressão popular e decidiu se apresentar acompanhado de seu advogado. O caso provocou grande comoção e abriu debate sobre a tipificação do crime.