Ataque de pitbull deixa cãozinho ferido em Guaíra (SP) O tutor do animal agressor se responsabilizou pelos custos veterinários do cachorro atacado Cidade Alerta Interior SP|Do R7 30/04/2025 - 19h51 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h51 )

Um momento de pânico tomou conta de Guaíra (SP) após um pitbull atacar o cãozinho de uma família em via pública. Imagens registraram o desespero das pessoas tentando conter o ataque e proteger o pequeno animal.

O tutor do pitbull prestou socorro imediato, arcando com todas as despesas veterinárias do animal ferido. Apesar do susto, o animal está se recuperando bem.