Bebê morre após alta hospitalar em Ilha Solteira (SP)
Criança apresentou falta de ar mas foi liberada pelo médico
Uma bebê de 4 meses, identificada como Ana Laura, faleceu após ser liberada do hospital em Ilha Solteira (SP). Segundo a mãe, a criança apresentou falta de ar e foi levada ao hospital, onde o médico atribuiu os sintomas às vacinas tomadas quatro dias antes. Apesar do estado debilitado, Ana Laura foi liberada pelo médico. A polícia investiga a causa da morte, com a prefeitura e o hospital colaborando com as autoridades.