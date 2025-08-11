Bebê morre após alta hospitalar em Ilha Solteira (SP) Criança apresentou falta de ar mas foi liberada pelo médico Cidade Alerta Interior SP|Do R7 11/08/2025 - 19h35 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h35 ) twitter

Uma bebê de 4 meses, identificada como Ana Laura, faleceu após ser liberada do hospital em Ilha Solteira (SP). Segundo a mãe, a criança apresentou falta de ar e foi levada ao hospital, onde o médico atribuiu os sintomas às vacinas tomadas quatro dias antes. Apesar do estado debilitado, Ana Laura foi liberada pelo médico. A polícia investiga a causa da morte, com a prefeitura e o hospital colaborando com as autoridades.