Bombeiros suspendem buscas por corpo de Nelson Família segue investigação própria e questiona local onde corpo teria sido descartado Cidade Alerta Interior SP|Do R7 12/06/2025 - 19h31 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas pelo corpo do empresário Nelson Carreira Filho, de 44 anos, morto em uma emboscada em Miguelópolis (SP) e supostamente jogado no Rio Grande. Segundo a corporação, todos os protocolos e medidas foram tomados, e novas buscas só serão realizadas mediante novas evidências. A família continuará com as buscas por conta própria, acreditando que o corpo da vítima talvez nem tenha sido deixado no local.