Briga entre alunas em escola de Mococa (SP) vira caso de polícia Estudante foi agredida por duas alunas dentro de escola estadual Cidade Alerta Interior SP|Do R7 21/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 21/05/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um vídeo de agressão entre alunas em uma escola estadual de Mococa (SP) resultou na abertura de inquérito policial. As estudantes foram afastadas, e a Secretaria de Educação, com apoio do Conselho Tutelar, reforçou o monitoramento. A gravação, feita por um aluno com celular, violou regras da escola. A direção repudiou a violência e anunciou medidas de mediação.