Buscas por enfermeira desaparecida em São Carlos (SP) mobilizam equipes e drones Carro foi encontrado na casa da ex-namorada; polícia investiga desaparecimento Cidade Alerta Interior SP|Do R7 04/07/2025 - 21h14 (Atualizado em 04/07/2025 - 21h14 )

As buscas pela enfermeira Pâmela Helena Barbosa de Freitas, desaparecida desde 17 de junho em São Carlos (SP), mobilizam equipes do Corpo de Bombeiros e drones em áreas de difícil acesso. Relatos de gritos e avistamentos motivaram as operações. O carro da enfermeira foi localizado na residência da ex-namorada. A polícia investiga o caso, enquanto familiares pedem a colaboração da população para novas informações.