Buscas subaquáticas em Miguelópolis tentam localizar corpo de empresário desaparecido Tecnologia eletromagnética auxilia equipes nas buscas no Rio Grande Cidade Alerta Interior SP|Do R7 10/06/2025 - 21h23 (Atualizado em 10/06/2025 - 21h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Miguelópolis (SP), bombeiros utilizam detector de metais subaquático para localizar o corpo do empresário Nelson, desaparecido no Rio Grande. O principal suspeito, Marlon, confessou que o corpo foi amarrado com metais e jogado no rio. Equipes do Guarujá e Franca colaboram nas buscas, usando tecnologia de ondas eletromagnéticas para detectar materiais ferrosos.