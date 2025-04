Cães evitam furto de café em fazenda de Pedregulho (SP) Criminosos foram afugentados pelos latidos dos animais, que alertaram o dono da plantação Cidade Alerta Interior SP|Do R7 25/04/2025 - 19h29 (Atualizado em 25/04/2025 - 19h29 ) twitter

Os latidos de cães de guarda frustraram uma tentativa de roubo em uma plantação de café em Pedregulho (SP). Os animais detectaram a presença de criminosos durante a noite e alertaram o proprietário com seus latidos. Os ladrões, que já haviam cortado vários pés de café pela raiz, fugiram ao perceberem a chegada do dono da propriedade em sua motocicleta. Apesar do acionamento da Guarda Municipal e da Polícia Militar, os suspeitos não foram capturados.