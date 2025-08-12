Caminhão atinge porta de van estacionada em Rodovia de Barrinha (SP)
Acidente ocorreu após motorista abrir a porta no acostamento; condutor do caminhão fugiu do local
Uma van foi atingida por um caminhão na Rodovia Carlos Tonani, em Barrinha (SP), após o motorista abrir a porta enquanto estava parado no acostamento com um pneu furado. Felizmente, ninguém se feriu. A Polícia Rodoviária foi acionada e a van removida por guincho. O motorista do caminhão fugiu. O caso reforça a importância de atenção ao sair de veículos em rodovias.