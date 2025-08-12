Caminhão carregado de entulho tomba ao tentar fazer curva em rua de Franca (SP) Motorista sofreu ferimentos leves e polícia apura as causas do acidente registrado por câmeras Cidade Alerta Interior SP|Do R7 12/08/2025 - 19h50 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h50 ) twitter

Um caminhão carregado de entulho tombou no Jardim Aviação, em Franca (SP), na tarde desta terça-feira (12), após o motorista perder o controle ao tentar evitar uma colisão com um carro estacionado. O acidente, registrado por câmeras de segurança, deixou o condutor com ferimentos leves. A polícia investiga as circunstâncias, enquanto testemunhas relatam o susto e a sorte de não haver pedestres no local.