Caminhão carregado de entulho tomba ao tentar fazer curva em rua de Franca (SP)
Motorista sofreu ferimentos leves e polícia apura as causas do acidente registrado por câmeras
Um caminhão carregado de entulho tombou no Jardim Aviação, em Franca (SP), na tarde desta terça-feira (12), após o motorista perder o controle ao tentar evitar uma colisão com um carro estacionado. O acidente, registrado por câmeras de segurança, deixou o condutor com ferimentos leves. A polícia investiga as circunstâncias, enquanto testemunhas relatam o susto e a sorte de não haver pedestres no local.