Caminhão invade oficina mecânica em Barretos (SP) e motorista foge do local Veículo descontrolado causou danos estruturais, mas não deixou vítimas; polícia investiga o caso Cidade Alerta Interior SP|Do R7 22/04/2025 - 20h34 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caminhão de uma transportadora invadiu uma oficina mecânica no bairro Jardim dos Coqueiros, em Barretos (SP), durante a madrugada de domingo (20). As câmeras de segurança registraram o momento exato em que o veículo desgovernado colidiu com o muro da propriedade, seguido pela fuga do motorista. O caminhão, abandonado no local, precisou ser removido com guincho. Apesar dos danos materiais, não houve vítimas.

A Polícia Civil registrou o ocorrido e investiga as circunstâncias do acidente. A empresa responsável pelo veículo já entrou em contato com os donos da oficina para arcar com os prejuízos.