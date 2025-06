Caminhão tomba em Itápolis (SP) após bater em barranco Motorista foi socorrido e levado à Santa Casa da cidade Cidade Alerta Interior SP|Do R7 12/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h37 ) twitter

Um caminhão tombou na vicinal Luiz Carneiro Negro Mazzo, em Itápolis (SP), após o motorista perder o controle da direção e colidir com um barranco. Equipes de resgate socorreram a vítima e a encaminharam para a Santa Casa da cidade. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência e investiga as causas do acidente. O estado de saúde do motorista não foi divulgado.