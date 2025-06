Caminhoneiro morre em colisão frontal na Rodovia Ronan Rocha em Franca (SP) Acidente foi registrado por câmeras e quase atingiu um motociclista na pista contrária Cidade Alerta Interior SP|Do R7 30/06/2025 - 19h18 (Atualizado em 30/06/2025 - 19h18 ) twitter

Um caminhoneiro de 79 anos morreu após invadir a contramão na Rodovia Ronan Rocha, em Franca (SP), e colidir de frente com um carro. Imagens de segurança captaram o momento do acidente, que envolveu outros veículos e quase atingiu um motociclista. O motorista do caminhão, Raimundo Pereira da Rocha, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia investiga as causas do acidente.