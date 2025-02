Caminhoneiro que provocou morte de 12 estudantes em Nuporanga vai continuar preso, decide Justiça Acidente fatal com ônibus de estudantes de São Joaquim da Barra aconteceu na noite desta quinta (20); motorista da carreta tentou fugir do local da batida Cidade Alerta Interior SP|Do R7 Record Interior SP 21/02/2025 - 19h13 (Atualizado em 21/02/2025 - 19h14 ) twitter

Caminhoneiro que provocou morte de 12 estudantes em Nuporanga vai continuar preso, decide Justiça

A Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva do motorista de caminhão Evandro Rogério Leite, de 51 anos, que provocou o acidente com um ônibus de estudantes e deixou 12 mortos, na noite desta quinta (20), na estrada vicinal Jorge Luiz, entre Nuporanga e São José da Bela Vista. Todas as vítimas estudavam em uma universidade de Franca e estavam a caminho de São Joaquim da Barra, quando a carreta atingiu a lateral esquerda do ônibus. Ao todo, 19 pessoas, incluindo o motorista do coletivo, sobreviveram à tragédia.