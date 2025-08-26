Logo R7.com
Caminhonete furtada em Barretos é recuperada em Pedregulho

Suspeito foi preso em flagrante na rodovia e confessou que entregaria o veículo em outro estado

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

Uma caminhonete furtada em Barretos (SP) foi recuperada pela Polícia Militar em Pedregulho (SP). O suspeito, morador de Franca, foi preso em flagrante durante patrulhamento na Rodovia Cândido Portinari. O veículo, com painel danificado e cor divergente da registrada, seria levado a outro estado. O criminoso confessou que receberia R$ 1.000 pelo transporte.

