Caminhonete furtada em Barretos é recuperada em Pedregulho
Suspeito foi preso em flagrante na rodovia e confessou que entregaria o veículo em outro estado
Uma caminhonete furtada em Barretos (SP) foi recuperada pela Polícia Militar em Pedregulho (SP). O suspeito, morador de Franca, foi preso em flagrante durante patrulhamento na Rodovia Cândido Portinari. O veículo, com painel danificado e cor divergente da registrada, seria levado a outro estado. O criminoso confessou que receberia R$ 1.000 pelo transporte.