Carro na contramão causa acidente grave com moto em Franca (SP) Colisão frontal deixou motociclista com fratura exposta e necessitando de cirurgia Cidade Alerta Interior SP|Do R7 17/04/2025 - 17h05 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente grave chocou Franca (SP) quando um carro trafegando na contramão colidiu frontalmente com uma motocicleta. O impacto violento arremessou a motociclista para a calçada, resultando em uma fratura exposta no fêmur. A vítima, uma mulher, foi atendida pelo SAMU no local e encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Franca, onde passou por procedimento cirúrgico. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e investiga as circunstâncias que levaram o motorista a trafegar na pista errada.