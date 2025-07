Carro pega fogo em frente à Santa Casa e causa pânico em Barretos (SP) Explosão assustou pedestres e pacientes, mas ninguém ficou ferido no incidente Cidade Alerta Interior SP|Do R7 30/06/2025 - 21h26 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h26 ) twitter

Um carro pegou fogo em frente à Santa Casa de Barretos (SP), provocando pânico entre pedestres e pacientes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas em cerca de 15 minutos. A condutora e uma passageira conseguiram sair do veículo a tempo após sentirem cheiro de gasolina e ouvirem uma explosão. A rua precisou ser interditada durante a ocorrência. A Polícia Militar também esteve no local e providenciou a remoção do carro com um guincho.