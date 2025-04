Casa de vereador é descoberta com hidrômetro zerado desde dezembro em Bebedouro (SP) Diretor executivo do SAAEB confirmou o desvio de mais de 1.000 litros de água no local Cidade Alerta Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 11h13 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil está investigando o vereador Antônio Gandini Júnior, de Bebedouro (SP), por suspeita de furto de água.

Durante a inspeção de um vazamento, técnicos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro (SAAEB) descobriram uma ligação clandestina entre duas residências no centro da cidade, sendo uma delas pertencente ao vereador.

Segundo os agentes, o hidrômetro da casa do vereador estava zerado desde dezembro, levantando suspeitas de fornecimento ilegal de água. O diretor executivo do SAAEB confirmou o desvio de mais de 1.000 litros de água no local após cortar a ligação irregular.

A equipe do Cidade Alerta tentou contato com o vereador e com a Câmara de Vereadores, mas não obteve resposta.