Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Casal acusado de matar homem que tentou salvar irmão é condenado, mas recorre em liberdade

Família da vítima criticou a decisão judicial

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

Monique Souza e Murilo Regatieri foram condenados pelo assassinato de Claudinei Soares, de 44 anos, que morreu ao tentar salvar o irmão durante uma briga em um bar. Monique foi condenada a cinco anos e dez meses em regime semiaberto. Murilo recebeu sete anos e três meses em regime fechado, mas ambos irão recorrer da sentença em liberdade, o que gerou insatisfação na família da vítima. O caso, julgado como homicídio simples, ainda aguarda desfecho judicial definitivo.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.