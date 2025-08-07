Casal acusado de matar homem que tentou salvar irmão é condenado, mas recorre em liberdade Família da vítima criticou a decisão judicial Cidade Alerta Interior SP|Do R7 07/08/2025 - 19h46 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h46 ) twitter

Monique Souza e Murilo Regatieri foram condenados pelo assassinato de Claudinei Soares, de 44 anos, que morreu ao tentar salvar o irmão durante uma briga em um bar. Monique foi condenada a cinco anos e dez meses em regime semiaberto. Murilo recebeu sete anos e três meses em regime fechado, mas ambos irão recorrer da sentença em liberdade, o que gerou insatisfação na família da vítima. O caso, julgado como homicídio simples, ainda aguarda desfecho judicial definitivo.