Casal acusado de matar homem que tentou salvar irmão é condenado, mas recorre em liberdade
Família da vítima criticou a decisão judicial
Monique Souza e Murilo Regatieri foram condenados pelo assassinato de Claudinei Soares, de 44 anos, que morreu ao tentar salvar o irmão durante uma briga em um bar. Monique foi condenada a cinco anos e dez meses em regime semiaberto. Murilo recebeu sete anos e três meses em regime fechado, mas ambos irão recorrer da sentença em liberdade, o que gerou insatisfação na família da vítima. O caso, julgado como homicídio simples, ainda aguarda desfecho judicial definitivo.