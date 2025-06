Caso Larissa: amante de Luiz Garnica presta depoimento Polícia questionou a mulher sobre possível ligação com a irmã do médico, Nathália Garnica Cidade Alerta Interior SP|Do R7 13/06/2025 - 20h02 (Atualizado em 13/06/2025 - 20h02 ) twitter

A Polícia Civil ouviu pela terceira vez a mulher com quem o médico Luiz Garnica, marido da professora morta por envenenamento, Larissa Rodrigues, mantinha um caso extraconjugal. O principal objetivo dos investigadores era apurar se a mulher tinha alguma relação com Nathália Garnica, irmã do médico, que morreu em circunstâncias similares às de Larissa. Em depoimento, a mulher afirmou que Luiz chegou a mencionar o divórcio e a partilha de bens.