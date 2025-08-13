Caso Larissa: amante de médico investigado por envenenar esposa tenta visitá-lo na prisão A mulher é testemunha do caso e isso pode dificultar o pedido junto à Secretaria de Administração Penitenciária Cidade Alerta Interior SP|Do R7 13/08/2025 - 19h14 (Atualizado em 13/08/2025 - 19h14 ) twitter

A amante do médico Luiz Garnica, preso por suspeita de envolvimento na morte da esposa Larissa Rodrigues, entrou com um pedido de autorização para visitá-lo na prisão. Os documentos já foram enviados à Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), que avaliará o caso. No entanto, o fato de ela ser uma das testemunhas da investigação pode dificultar a liberação.