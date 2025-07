Caso Larissa: conversas revelam que Luiz Garnica tinha medo de perder a amante Aos poucos ele tentava inserir a mulher em sua família Cidade Alerta Interior SP|Do R7 04/07/2025 - 21h08 (Atualizado em 04/07/2025 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conversas entre o médico Luiz Garnica e sua amante, Letícia, revelam detalhes do caso extraconjugal. As mensagens mostram o medo de Luiz de perder a amante e seus esforços para incluí-la na família. A investigação aponta que Luiz e sua mãe, Elizabete Arrabaça, planejaram a morte da esposa do médico, Larissa Rodrigues. Também expõem a pressa do casal em assumir o relacionamento e as preocupações financeiras após a morte de Larissa.