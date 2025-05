Caso Larissa: defesa de Elizabete Arrabaça, acusada de envenenar nora, solicita prisão domiciliar A defesa contesta as provas, alegando não haver imagens de segurança que comprovem a presença da acusada no local do crime

Cidade Alerta Interior SP|Do R7 19/05/2025 - 19h29 (Atualizado em 19/05/2025 - 19h29 ) twitter

