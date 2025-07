Caso Larissa: defesa de Luiz Garnica tenta invalidar provas A estratégia tem como objetivo garantir a liberdade provisória do médico Cidade Alerta Interior SP|Do R7 07/07/2025 - 19h42 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A defesa do médico Luiz Garnica, acusado de envenenar a esposa, Larissa Rodrigues, contesta a legalidade das provas reunidas pela polícia, alegando que a apreensão dos celulares foi feita de forma irregular. A estratégia tem como objetivo tentar anular as provas e garantir a liberdade provisória do médico. Enquanto isso, Garnica foi transferido para a penitenciária de Serra Azul (SP), onde cumpre prisão preventiva.