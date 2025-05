Caso Larissa: depoimentos contraditórios marcam investigação da morte de professora Depoimentos expõem falhas e levantam novas dúvidas sobre atuação do médico Cidade Alerta Interior SP|Do R7 13/05/2025 - 20h11 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A investigação da morte da professora Larissa avança com depoimentos que contradizem a versão do médico Luiz Antonio Garnica, preso preventivamente. Pontos como o tempo de massagem cardíaca, a ligação ao SAMU e a presença de sua mãe, Elizabeth, no local geram suspeitas. A polícia busca provas para concluir o inquérito.