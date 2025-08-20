Logo R7.com
Caso Larissa: Elizabete Arrabaça é transferida para a Penitenciária de Tremembé (SP)

Mudança visa garantir maior segurança, já que o local abriga presos envolvidos em crimes de grande repercussão

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

Elizabete Arrabaça, acusada de matar a nora Larissa Rodrigues e a filha Nathália Garnica, foi transferida para a Penitenciária de Tremembé (SP) na tarde desta quarta-feira (20). A mudança visa garantir maior segurança, já que a unidade abriga presos envolvidos em crimes de grande repercussão. Elizabete enfrenta problemas de saúde e continua sob investigação por outros casos de envenenamento.

