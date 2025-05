Caso Larissa: especialistas explicam análises feitas em restos mortais de Nathália Objetivo será identificar substâncias tóxicas, como o chumbinho, que podem permanecer no organismo após a morte Cidade Alerta Interior SP|Do R7 29/05/2025 - 20h58 (Atualizado em 29/05/2025 - 20h58 ) twitter

Após a exumação do corpo de Nathália Garnica, especialistas explicam o processo detalhado de coleta e análise das amostras biológicas. Segundo o diretor do IML de Ribeirão Preto (SP), foram coletadas amostras do cérebro, fígado, estômago, pulmão, entre outros órgãos. O objetivo é identificar substâncias tóxicas, como o chumbinho, que podem permanecer no organismo após a morte.