Caso Larissa: Exumado corpo de irmã de médico suspeito de envenenar a esposa Polícia apura se há ligação entre as duas mortes Cidade Alerta Interior SP|Do R7 23/05/2025 - 19h03 (Atualizado em 23/05/2025 - 19h03 ) twitter

A exumação do corpo de Nathália Garnica, irmã do médico Antonio Garnica — acusado de envolvimento na morte por envenenamento da esposa —, aconteceu na manhã desta sexta-feira (23), no cemitério de Pontal (SP). O procedimento visa identificar se Nathália foi envenenada, já que sua morte foi bastante semelhante à da cunhada, a professora Larissa Rodrigues, encontrada morta em Ribeirão Preto (SP). A polícia coletou órgãos para análise e o resultado pode levar até 60 dias.