Caso Larissa: mensagens expõem tensão de Luiz antes de depor Conversas com a irmã mostram preocupação com celulares e presença da imprensa Cidade Alerta Interior SP|Do R7 03/07/2025 - 20h51 (Atualizado em 03/07/2025 - 20h51 ) twitter

Luiz e sua irmã, Viviane, trocaram mensagens sobre o depoimento dele na delegacia. Viviane orientou o irmão a ler tudo com atenção e a mencionar problemas de saúde na família. Ela ainda alertou sobre a confusão entre os dois celulares de Luiz — um entregue à polícia e outro escondido. A tensão aumentou com a presença da imprensa e a preocupação com fotos comprometedoras.