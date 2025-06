Caso Larissa: namorado de Nathália Garnica dá detalhes sobre a morte da veterinária Motivação financeira e a ligação com a morte da cunhada de Nathália, Larissa Rodrigues, reforçam as suspeitas contra Luiz Garnica e sua mãe, Elizabete Arrabaça Cidade Alerta Interior SP|Do R7 18/06/2025 - 20h10 (Atualizado em 18/06/2025 - 20h10 ) twitter

Em depoimento, o ex-namorado de Nathália Garnica afirmou que a mãe da vítima, Elizabete Arrabaça — acusada de envenenar a própria filha — teria passado alguns dias na casa de Nathália. Ele também relatou que não havia chumbinho no local e que Nathália não apresentava problemas de saúde. A morte, inicialmente atribuída a mal súbito, agora é investigada como envenenamento por chumbinho, em caso que tem ligação com a morte da cunhada Larissa Rodrigues. Luiz Garnica e Elizabete Arrabaça são suspeitos e respondem por homicídio qualificado, com motivação financeira apontada como principal hipótese.