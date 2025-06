Caso Larissa: polícia identifica que Elizabete fez pesquisa sobre chumbinho antes da morte da filha Polícia apura ligação entre casos de Larissa Rodrigues e Nathalia Garnica Cidade Alerta Interior SP|Do R7 04/06/2025 - 19h58 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h58 ) twitter

As investigações sobre a morte da professora Larissa Rodrigues identificaram que a sogra da vítima, Elisabete Arrabaça, teria feito pesquisas sobre chumbinho antes do falecimento da filha, Nathalia Garnica. A irmã do marido de Larissa também morreu em circunstâncias semelhantes, o que aumenta as suspeitas da polícia.