Caso Larissa: polícia investigará possível envenenamento de cadela de Nathália Garnica O animal morreu repentinamente, após a morte da tutora Cidade Alerta Interior SP|Do R7 01/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia agendou para a próxima semana a exumação da cachorra Babi, que pertencia a Elizabete Arrabaça e Nathália Garnica. A morte repentina do animal, ocorrida dias antes do falecimento de Nathália, levanta suspeitas de envenenamento. O pedido foi feito pelo advogado da família de Larissa e aceito pela polícia. A exumação ocorrerá em 10 de julho, com acompanhamento do Instituto de Criminalística.