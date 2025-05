Caso Larissa: síndico confirma visita de sogra da vítima em novo depoimento Polícia investiga movimentações no prédio, que não possui imagens de segurança da noite anterior ao crime Cidade Alerta Interior SP|Do R7 20/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h00 ) twitter

O síndico do condomínio onde morava a professora Larissa confirmou, em depoimento, a entrada e saída de Elizabete Arrabaça, sogra da vítima, no apartamento na noite anterior ao crime. Embora não haja imagens de segurança, registros internos apresentados à polícia indicam a presença de Elizabete no local.