Caso Livia: Desaparecimento de jovem completa 07 meses Investigações seguem com novas petições e depoimentos Cidade Alerta Interior SP|Do R7 09/06/2025 - 19h34 (Atualizado em 09/06/2025 - 19h34 )

O desaparecimento de Lívia Marques, de 18 anos, completa sete meses sem solução. A polícia investiga o ex-namorado, mas descarta sua participação direta no caso. Além disso, a justiça determinou a quebra do sigilo bancário da jovem. A família, aflita, mantém a esperança de reencontrá-la. As investigações seguem com novas petições e depoimentos.