Caso Nelson: polícia busca apoio da Marinha para localizar corpo de empresário A Marinha pode usar tecnologia avançada para ajudar nas buscas Cidade Alerta Interior SP|Do R7 16/06/2025 - 21h31 (Atualizado em 16/06/2025 - 21h31 )

A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) intensifica esforços para localizar o corpo do empresário Nelson, contando com apoio do Corpo de Bombeiros e agora buscando auxílio da Marinha do Brasil. A investigação já tem elementos para incriminar suspeitos, mas busca dar conforto à família. A prisão de Marlon é crucial para o caso, que pode revelar outros crimes. A Marinha pode usar tecnologia avançada para ajudar nas buscas.