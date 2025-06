Caso Nelson: Polícia Civil busca prorrogar prisão temporária dos envolvidos no crime Marlon Couto, apontado como autor do crime, continua foragido Cidade Alerta Interior SP|Do R7 24/06/2025 - 21h18 (Atualizado em 24/06/2025 - 21h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil vai solicitar a prorrogação da prisão temporária das três pessoas envolvidas na morte do empresário Nelson Carreira, assassinado em Cravinhos (SP) e cujo corpo foi descartado no Rio Grande. Marlon Couto, apontado como autor do crime, continua foragido. As buscas pelo corpo seguem em andamento, com apoio da Marinha.