Caso Robinson: desaparecimento de representante comercial completa três meses em Ribeirão Preto (SP)
Robinson Gonçalves foi visto pela última vez em um bar; carro foi achado abandonado
O desaparecimento do representante comercial Robinson Gonçalves, após uma reunião em Ribeirão Preto (SP), completou três meses. Ele foi visto pela última vez em um bar, e seu carro foi encontrado abandonado. A perícia realizada nos celulares não trouxe pistas relevantes, e a Polícia Civil segue investigando o caso, ainda sem novidades.