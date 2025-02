Chuva provoca alagamento na Via Norte, em Ribeirão Preto (SP), e trânsito ficou interditado Motoristas enfrentaram congestionamento na tarde de quinta-feira (23) Cidade Alerta Interior SP|Do R7 24/01/2025 - 10h33 (Atualizado em 24/01/2025 - 10h33 ) twitter

A chuva forte que caiu na tarde de quinta-feira (23) provocou alagamento na Via Norte, em Ribeirão Preto (SP).

No momento do ocorrido, a área foi interditada por agentes da RP Mobi. Assim que a água baixou, eles liberaram o trânsito e se dirigiram para outro ponto da via.