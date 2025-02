Corretora de imóveis perde R$ 8 mil no golpe da maquininha, em Ribeirão Preto Mulher foi informada de que precisava pagar taxa para receber suposto brinde; golpista trocou maquininhas de cartão Cidade Alerta Interior SP|Do R7 20/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma corretora de imóveis sofreu um prejuízo de R$ 8 mil com o chamado ‘golpe da maquininha’, em Ribeirão Preto. Ela recebeu uma mensagem no celular dizendo que teria ganhado um brinde de uma floricultura, mas que teria que pagar cerca de R$ 6 para receber o presente. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um suposto entregador troca as máquinas e a vítima passa o cartão; a corretora afirma que só percebeu que perdeu o dinheiro quando acessou o aplicativo do banco.