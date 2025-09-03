Crime organizado lucra mais com combustíveis do que com cocaína no Brasil Venda ilegal movimenta bilhões de reais e mil postos estão sob controle de quadrilhas Cidade Alerta Interior SP|Do R7 03/09/2025 - 20h11 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h11 ) twitter

O crime organizado no Brasil encontra no setor de combustíveis uma fonte de lucro superior ao tráfico de cocaína, gerando bilhões de reais por ano. Quadrilhas atacam dutos e caminhões, desviam combustíveis e causam riscos ambientais e fiscais. Estados como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Minas Gerais (MG) são os mais afetados. A venda ilegal já movimenta 13 bilhões de litros por ano, com mil postos sob controle criminoso.