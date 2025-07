Criminoso ataca mulheres e rouba alianças em Franca (SP) Em um dos casos, o suspeito entrou em luta corporal com a vítima Cidade Alerta Interior SP|Do R7 17/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um criminoso atacou pelo menos três mulheres na região oeste de Franca (SP), roubando alianças de casamento com grande valor sentimental. Em um dos assaltos, ele entrou em luta corporal com a vítima, ação registrada por câmeras de segurança. As vítimas relataram momentos de terror, e a polícia investiga para identificar e localizar o suspeito.