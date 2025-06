Criminosos causam acidente durante fuga em Ribeirão Preto (SP) Dupla foi presa com arma falsa após colisão envolvendo carro e moto em cruzamento movimentado Cidade Alerta Interior SP|Do R7 04/06/2025 - 21h33 (Atualizado em 04/06/2025 - 21h33 ) twitter

Um acidente no cruzamento da Rua Padre Anchieta com a Rua Roque Nacarato, em Ribeirão Preto (SP), envolveu um veículo roubado. Dois criminosos tentavam fugir da polícia quando colidiram com um carro, que acabou atingindo uma moto. Após o acidente, os suspeitos foram presos com uma arma falsa.