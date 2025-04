Desaparecimento de jovem em Jardinópolis completa cinco meses sem respostas Família e autoridades seguem em busca de pistas sobre o paradeiro de Lívia Marques Cidade Alerta Interior SP|Do R7 15/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h07 ) twitter

O caso do desaparecimento de Lívia Marques, uma jovem de 18 anos, continua sem solução após cinco meses. Lívia desapareceu em novembro do ano passado ao sair de sua casa em Jardinópolis (SP) com destino ao shopping de Ribeirão Preto (SP), onde trabalhava. A polícia tem investigado diversas pistas, incluindo relacionamentos passados e recentes, mas até agora nenhuma informação concreta foi encontrada.