Empresária de Ribeirão Preto (SP) acusa jogador de futebol por injúria e ameaça Acusado teria cometidos os crimes após bater no carro da família, em um posto de combustível Cidade Alerta Interior SP|Do R7 03/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 03/02/2025 - 11h07 )

Uma empresária de Ribeirão Preto (SP) acusa o jogador de futebol Leonardo Benedito da Silva, o Naldinho, de hostilizar e ameaçar ela e sua família.

O conflito seria resultado de um crime que aconteceu no início do mês de janeiro, em um posto de combustível na cidade de Porto Ferreira (SP). O jogador estava em uma SUV quando bateu no carro da família.

Segundo a empresária, na ocasião, o acusado saiu alterado do carro e usou termos misóginos para ofender tanto ela como sua filha.