Empresário clona o próprio carro para evitar penhora em Rio Preto (SP)
Na mesma região, PRF apreende quase 1 tonelada de maconha em outro veículo
Um empresário de Rio Preto (SP) foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal ao clonar seu próprio carro de luxo para escapar de uma penhora judicial. Ele confessou o crime após ser parado durante uma fiscalização. Em outra operação na BR-53, em José Bonifácio (SP), a PRF apreendeu 954 quilos de maconha em um único veículo. As ações reforçam a eficácia das operações policiais na região.