Empresário clona o próprio carro para evitar penhora em Rio Preto (SP) Na mesma região, PRF apreende quase 1 tonelada de maconha em outro veículo Cidade Alerta Interior SP|Do R7 04/09/2025 - 19h23 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h23 )

Um empresário de Rio Preto (SP) foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal ao clonar seu próprio carro de luxo para escapar de uma penhora judicial. Ele confessou o crime após ser parado durante uma fiscalização. Em outra operação na BR-53, em José Bonifácio (SP), a PRF apreendeu 954 quilos de maconha em um único veículo. As ações reforçam a eficácia das operações policiais na região.