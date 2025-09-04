Logo R7.com
Empresário clona o próprio carro para evitar penhora em Rio Preto (SP)

Na mesma região, PRF apreende quase 1 tonelada de maconha em outro veículo

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

Um empresário de Rio Preto (SP) foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal ao clonar seu próprio carro de luxo para escapar de uma penhora judicial. Ele confessou o crime após ser parado durante uma fiscalização. Em outra operação na BR-53, em José Bonifácio (SP), a PRF apreendeu 954 quilos de maconha em um único veículo. As ações reforçam a eficácia das operações policiais na região.

