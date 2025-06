Equipamentos furtados causam prejuízo de R$ 3 mil a músico de Franca (SP) Artista tenta recuperar itens essenciais para shows com ajuda de amigos e divulgação de imagens Cidade Alerta Interior SP|Do R7 18/06/2025 - 19h48 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h48 ) twitter

Em plena luz do dia, câmeras de segurança registraram o momento em que um criminoso furtou equipamentos musicais de dentro de um furgão em Franca (SP). A vítima, um músico da cidade, calcula um prejuízo de cerca de R$ 3 mil. Abalado, ele busca recuperar os itens indispensáveis para suas apresentações e conta com o apoio de amigos e da divulgação das imagens para localizar o autor do crime.