Estudante de 13 anos é agredido por colegas e família cogita deixar a cidade

Violência fora da escola envolveu até 20 jovens e gera apelos por segurança e apoio da Guarda Civil

Cidade Alerta Interior SP|Do R7

Um estudante de 13 anos foi agredido por colegas, provocando medo e a possibilidade de mudança de cidade por parte da família. A situação se agravou com novos ataques fora da escola, envolvendo até 20 jovens. Moradores cobram mais segurança e apoio da Guarda Civil. A prefeitura afirma realizar rondas, mas a falta de efetivo preocupa a comunidade.

