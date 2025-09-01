Estudante de 13 anos é agredido por colegas e família cogita deixar a cidade Violência fora da escola envolveu até 20 jovens e gera apelos por segurança e apoio da Guarda Civil Cidade Alerta Interior SP|Do R7 01/09/2025 - 19h55 (Atualizado em 01/09/2025 - 19h55 ) twitter

Um estudante de 13 anos foi agredido por colegas, provocando medo e a possibilidade de mudança de cidade por parte da família. A situação se agravou com novos ataques fora da escola, envolvendo até 20 jovens. Moradores cobram mais segurança e apoio da Guarda Civil. A prefeitura afirma realizar rondas, mas a falta de efetivo preocupa a comunidade.